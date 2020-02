Führungswechsel bei Damenmodehersteller Gerry Weber

Düsseldorf (Reuters) - Bei dem ums Überleben kämpfenden Damenmodekonzern Gerry Weber gibt es einen Führungswechsel.

Aufsichtsratschef Alexander Gedat übernehme übergangsweise die Position des Vorstandsvorsitzenden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der bisherige Vorstandssprecher Johannes Ehling habe sein Amt auf eigenen Wunsch zum Ende des Monats niedergelegt, hieß es zur Begründung. Der Konzern kann einen Neustart hinlegen, nachdem das Amtsgericht Bielefeld das Insolvenzverfahren in Eigenregie zum Jahreswechsel aufgehoben hatte. Der westfälische Traditionskonzern habe nun eine solide Kapitalbasis, hatte Ehling damals erklärt. In der Insolvenzphase sei die Restrukturierung vorangetrieben worden. Der Modekonzern war nach einer rasanten Expansion in Schieflage geraten. 2020 durchlaufe das Unternehmen weiter die begonnene Restrukturierung mit dem Ziel, ab dem Jahr 2021 zu nachhaltiger Profitabilität zurückzukehren, teilte Gerry Weber mit.