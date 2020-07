FUELCELL ENERGY - Ausbruch gescheitert

Mit dem Fehlausbruch über die zentrale Widerstandszone der Jahreshochs bei 2,88 - 3,00 USD startete eine ausgedehnte Abwärtskorrektur, welche die Aktie zurück an den Unterstützungsbereich aus alter Abwärtstrendlinie und gleitender Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 brachte. Dort läuft jetzt ein Stabilisierungsversuch. Zwar ist das übergeordnete Setup, welches in der letzten Analyse FUELCELL ENERGY - Beflügeln Wasserstoff-Fantasien auch in 2020? beschrieben wurde, weiterhin bullisch zu werten, kurzfristig belastet der Fehlausbruch jedoch die charttechnische Situation.

Rückkehr über 2,50 USD abwarten!

Zwar wären Longeinstiege am Support bei 2,00 - 2,10 USD prinzipiell attraktiv, doch würde erst eine nachhaltige Rückkehr über 2,50 USD den Weg frei machen für einen neuen Angriff auf die Widerstandszone bei 2,88 - 3,00 USD und das neue Jahreshoch bei 3,42 USD. Darüber hinaus wäre Platz bis ca. 4,20 USD und mehr.

Fällt das Papier hingegen per Tagesschlusskurs unter 2,00 USD zurück, wären tiefe Korrekturen bis 1,70 - 1,75 USD möglich. Größere Verkaufssignale entstehen erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter 1,65 USD, dann könnte es zu einer längeren Abwärtsbewegung in Richtung 1 USD-Marke kommen.

Fuelcell Energy Inc

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)