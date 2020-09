Fünf Verdächtige nach Großbrand in Flüchtlingslager Moria festgenommen

Athen (Reuters) - Die griechische Polizei hat nach der Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos fünf mutmaßliche Brandstifter festgenommen.

Nach einer weiteren Person werde gefahndet, teilte der Minister für Bürgerschutz, Michalis Chrisohoidis, am Dienstag mit. Weitere Angaben machte er nicht. Das Lager Moria, in dem mehr als 12.000 Menschen lebten, war in der vergangen Woche durch ein Großfeuer dem Erdboden gleichgemacht worden. Erste Berichte deuteten darauf hin, dass an verschiedenen Stellen des Lagers Feuer ausbrachen, nachdem mehrere Flüchtlinge isoliert werden sollten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.