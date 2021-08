Für diese essenziellen Börsen-Basics musst du kein Geld ausgeben!

Es gibt natürlich auch kostenpflichte Angebote, die dir essenzielle Börsen-Basics vermitteln wollen. Manchmal könnte es grundsätzlich ratsam sein, sich weiterzubilden und dafür womöglich auch zu bezahlen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen.

Hier sind jedoch drei überaus wichtige Börsen-Basics, für deren Erkenntnis du nichts bezahlen musst. Wenn du sie beachtest und vielleicht noch weiter recherchierst, was das genau heißt, könntest du dir vielleicht das Geld sparen. Und vielleicht lieber ebenfalls in eine Aktie oder einen ETF investieren.

Börsen-Basics: Das Unternehmen im Fokus

Zunächst einmal solltest du im Kontext der Börsen-Basics wissen, dass wir bei The Motley Fool eine klare Überzeugung haben, was uns als Investoren erfolgreich macht. Nämlich, dass das Unternehmen im Vordergrund unserer Analyse steht. Kennzahlen, fundamentale Bewertungen, Value oder Wachstum sind alles Begriffe, die zwar einen Ansatz oder auch eine günstige Aktie prägen müssen. Langfristig orientiert kommt es jedoch vor allem auf das Unternehmen an.

Denken wir diesen Gedanken bezüglich der Börsen-Basics weiter. Eine Aktie ist im Endeffekt ein Anteil an einem real existierenden Unternehmen. Kennzahlen können zwar ein Indikator dafür sein, wie stark das ist. Allerdings geht es für dich als Investor nicht um die Vergangenheit. Nein, sondern um die Zukunft. Denn die zukünftigen Gewinne sind deine Rendite.

Wenn du daher das Unternehmen in den Fokus rückst und überlegst, ob es eine starke Zukunft besitzt, stellst du eine wichtige Weiche für eine solide Rendite. Auch die Frage: Warum sollte Unternehmen X in Markt Y auch in Zukunft überproportional profitieren?, kann dir helfen, die besten unternehmensorientierten Investitionsentscheidungen zu treffen. Für Kennzahlen ist wiederum Platz, wenn du mit dem Unternehmen selbst zufrieden bist.

Zeit ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg

Zu den Börsen-Basics gehört außerdem die Erkenntnis, dass Zeit ein wichtiger Faktor für deinen Erfolg ist. Warren Buffett, ein legendärer, unternehmensorientierter Investor, sagte sinngemäß: Kurzfristig sind Aktienmärkte ein Schönheitswettbewerb, langfristig jedoch eine Waage.

Was bedeutet das? Im Endeffekt, dass eine Aktie kurzfristig steigen oder fallen könnte. Allerdings auch, dass sie langfristig orientiert immer mit Blick auf den Aktienkurs dem operativen Erfolg folgt. Eine wirklich wichtige Erkenntnis. Ein gutes Unternehmen erwirkt entsprechend über Jahre und Jahrzehnte in der Regel eine positive Rendite.

Mit Blick auf deine Börsen-Basics ist zudem wichtig, dass die breiten Märkte und insbesondere der S&P 500 in den vergangenen 150 Jahren ab einer Haltedauer von 20 Jahren historisch gesehen niemals eine negative Rendite eingefahren haben. Natürlich kann das keine Garantie für die Zukunft sein. Aber zumindest ein starker Indikator, wie wichtig Zeit ist, um Chancen zu erhöhen und Risiken zu minimieren.

Börsen-Basics: Diversifiziere für den Anfang

Zu guter Letzt gehört Diversifikation zu den essenziellen Börsen-Basics. Als Investor solltest du dir zu Beginn erst einmal ein breites Portfolio errichten. Das ist wichtig, um die Chancen zu streuen und die Risiken ebenfalls zu minimieren. Falls du es einfach halten möchtest: Auch ein kostengünstiger ETF auf den breiten Markt ist eine Variante, die dieses Ziel sicherstellt.

Zu den Börsen-Basics gehört irgendwann auch die Allokation. Das heißt: Die Frage, welche Aktie in deinem Depot welches Gewicht haben sollte. Aber dazu ist später noch Zeit. Wenn du zunächst damit beginnst, dir ein breites Fundament aufzubauen, ist das bereits ein wichtiger Faktor.

Der Artikel Für diese essenziellen Börsen-Basics musst du kein Geld ausgeben! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images