Für Einkommensinvestoren wird es 2020 deutlich weniger Dividenden geben

Mitte Februar veröffentlichte die Investmentfirma Janus Henderson ihren üblichen vierteljährlichen globalen Dividendenbericht.

Das Jahr 2020, so die Einschätzung, sollte das fünfte Jahr in Folge Rekorddividenden liefern, mit globalen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1,48 Billionen US-Dollar, etwa 3,9 % mehr als 2019.

Aber das war einmal, jetzt ist alles anders.

Drei Monate später ist die nüchterne Einschätzung des Jahres 2020 sehr viel düsterer. Im besten Fall sieht das Szenario einen Rückgang der weltweiten Dividenden um 15 % in diesem Jahr auf 1,21 Billionen US-Dollar vor, was einem Rückgang von 213 Milliarden US-Dollar entspricht. Das schlimmste Szenario sieht einen Rückgang um 35 % auf 933 Milliarden US-Dollar vor.

Im Nachhinein ist es leicht, kritisch zu sein. Dass ein Mitte Februar veröffentlichter Bericht nicht eine einzige Erwähnung der Worte “Coronavirus”, “Covid-19” oder “Pandemie” enthält, erscheint im Nachhinein ein wenig kurzsichtig.

Aber hey, viele andere Leute haben sich auch in Bezug auf Covid-19 geirrt. Die meisten von uns haben sich tatsächlich auf die eine oder andere Weise geirrt.

Globale Perspektive

Wenn du mit den vierteljährlichen Janus-Henderson-Rezensionen nicht vertraut bist, sind sie einen Blick wert.

Im Grunde genommen konzentrieren sie sich von unten nach oben auf die Dividendenprognose, indem sie die Geschäftsbedingungen, den Handel, das Wirtschaftswachstum und andere Faktoren, die sich auf die Unternehmensgewinne auswirken, unter die Lupe nehmen, Land für Land und Region für Region.

Sie ähneln in vielerlei Hinsicht den bekannten, unter dem neuen Markennamen Capita UK-only veröffentlichten Prognosen, die jetzt unter dem Namen Link Asset Services veröffentlicht werden, sind jedoch etwas zukunftsorientierter.

Nützlicherweise enthalten sie auch den Janus Henderson Global Dividend Index. Mit einem Stand von 196,3 Ende März zeigt dies, dass sich die globalen Dividenden seit 2009, als der Index startete, fast verdoppelt haben.

Unterschiedliche Ergebnisse

Aber Lass uns für einen Moment auf diese “Best-Case”- und “Worst-Case”-Szenarien zurückkommen - und insbesondere auf das “Worst-Case”-Szenario, das für 2020 einen Rückgang der weltweiten Dividendeneinnahmen um 35 % prognostiziert.

Offensichtlich handelt es sich um eine Zahl, die falsch sein könnte: Offen gesagt, niemand weiß es. Aber wenn man sie für den Augenblick für bare Münze nimmt, lohnt es sich, sie mit der von Link Asset Services erstellten UK-spezifischen Prognose zu vergleichen, die von einem Rückgang der britischen Dividendeneinnahmen um mehr als die Hälfte ausgeht.

Natürlich könnten auch die Zahlen von Link falsch sein, aber der Kontrast zwischen den beiden Schätzungen ist schwer zu ignorieren.

Globale Anleger mit Aktieneinkommen werden im schlimmsten Fall einen Einkommensrückgang von etwa 35 % erleben; britische Anleger mit Aktieneinkommen werden einen Rückgang von etwa 55 % erleben. Das ist eine ziemliche Lücke.

Footsie-Fallout

Viele britische Anleger mit Aktieneinkommen haben Portfolios, die stark auf den FTSE 100 ausgerichtet sind.

Das ist natürlich nicht überraschend und spiegelt unter anderem die herausragende Rolle der großen Dividendenzahler wie Royal Dutch Shell, HSBC, GlaxoSmithKline und British American Tobacco wider.

Das Problem ist, dass eine Reihe dieser Dividenden-Unternehmen abrupt von ihrem Sockel gefallen sind - oder im Fall von HSBC von ihrem Sockel gestoßen wurden.

Insgesamt hatten beim letzten Mal, als ich nachsah, etwa 45 % der FTSE 100 ihre Dividendenzahlungen gestrichen, gekürzt oder verzögert. Einschließlich zwei der vier oben genannten: Shell, die um zwei Drittel gekürzt wurden, und HSBC, die ihre Dividendenzahlungen vollständig kürzten.

Glücklicherweise wurden meine eigenen Investitionen durch einige vernünftige Aktien von industriellen REITs und eine Reihe von Investmentfonds gepuffert. Trotzdem war ich nicht immun.

Erträge aus Übersee

Es gibt gute Gründe für Janus Henderson zu erwarten, dass einige andere Regionen der Welt von der Coronavirus-Krise unter dem Gesichtspunkt der Dividendenzahlung weniger stark betroffen sein werden. Ihre sektorale und regionale Analyse, die mehrere Seiten umfasst, ist überzeugend. Die Zeit wird zeigen, ob die Argumentation stichhaltig war.

Unbestritten ist jedoch, dass Anleger mit globalem Einkommen wesentlich stärker diversifiziert sein werden als Anleger mit ausschließlich britischem Einkommen. Die Bevorzugung des Heimatlandes mag bequem sein, aber in einer Zeit wie dieser beginnt man die Nachteile zu sehen.

Global zu investieren ist natürlich auch nicht ohne Risiken. Das Währungsrisiko, Besteuerungsrisiko, das politisches Risiko und das Risiko der Volatilität sollte man nicht außer Acht lassen. Es ist also nichts für schwache Nerven, sich Hals über Kopf in ausländische Aktien zu stürzen.

Aber ich gehe davon aus, dass sich in Zukunft noch viel mehr Anleger für ausländische Aktien interessieren werden - vielleicht, indem sie sich zunächst einmal einen Blick auf globale Investmentfonds wie Aberdeen Asian Income, JP Morgan European Income, Henderson Far East Income, Schroder Oriental Income und Murray International werfen.

“Bei Shell kannst du dir sicher sein”, hieß es damals, als ich aufwuchs. Jetzt nicht mehr.

Dieser Artikel wurde von Malcolm Wheatley auf Englisch verfasst und am 11.07.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images