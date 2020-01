Fuji Xerox meldet Namensänderung in FUJIFILM Business Innovation Corp.

Globales Wachstum unter der Marke Fujifilm

Fuji Xerox Co., Ltd. gab heute bekannt, dass der Firmenname zum 1. April 2021 in FUJIFILM Business Innovation Corp. geändert wird. Die Tochterunternehmen und Vertriebsgesellschaften von Fuji Xerox in Japan und andernorts werden ihre Namen ebenfalls zum 1. April 2021 ändern. Die neuen Namen werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der neue Firmenname steht für das Engagement von Fuji Xerox als Teil der Fujifilm-Gruppe, die unter dem Motto „Value from Innovation“ verstärkt in eine Vielzahl von Geschäftsbereichen expandiert und kontinuierlich neue Geschäftsinnovationen schafft.

Fuji Xerox plant, gemeinsam mit den anderen Unternehmen der Fujifilm-Gruppe verstärkt Innovationen zu fördern. Dazu soll die Markteinführung von Lösungen und Diensten beschleunigt werden, die technologisch auf der Cloud, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge aufbauen. Fuji Xerox wird außerdem intensiv daran arbeiten, sein Dokumenten-Business und die daran angrenzenden Geschäftsfelder anzukurbeln, in neue Geschäftsbereiche zu expandieren und Business-Innovationen zu generieren, die auf der Unterstützung der Nutzung und des Austauschs von Wissen basieren, das Büroangestellten zu mehr Produktivität und Effizienz verhilft.

Über Fuji Xerox:

Fuji Xerox Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und ist ein führendes Unternehmen, das intelligentere Arbeitsmethoden für dokumentenbezogene Lösungen und Dienste liefert. Das Unternehmen bietet außerdem seine erstklassigen Büro-Multifunktionsgeräte, Drucker und Produktionsdrucker an, die es für den weltweiten Vertrieb entwickelt und herstellt.

Fuji Xerox ist eine konsolidierte Tochtergesellschaft der FUJIFILM Holdings Corporation, deren Direktvertrieb Japan und den asiatisch-pazifischen Raum einschließlich China abdeckt. Als 10-Milliarden-Dollar-Unternehmen beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 40.000 Mitarbeiter und hat über 80 Tochter- und Vertriebsgesellschaften im In- und Ausland.

