FunPlus ernennt Michael Tong zum Chief Strategy Officer

FunPlus, ein namhafter unabhängiger Entwickler und Publisher von Handyspielen, hat heute bekannt gegeben, dass er Michael Tong als Chief Strategy Officer angeworben hat. Als langjähriges Vorstandsmitglied, Strategieexperte und Berater in der Branche kann Michael Tong über 20 Jahre Erfahrung einbringen, um die Entwicklung und Implementierung der globalen Strategie des wachstumsstarken Unternehmens zu beaufsichtigen.

„Michael Tong dient seit fast zehn Jahren als wertschöpfender Investor für FunPlus und ist maßgeblich für unser Wachstum und unseren Erfolg verantwortlich“, erklärte Andy Zhong, CEO von FunPlus. „Wir sind sicher, dass Tong die strategische Vision unseres Unternehmens in einer permanenten Rolle als Chief Strategy Officer weiterentwickeln und stärken wird, und wir freuen uns, ihn in der Führungsriege von FunPlus begrüßen zu dürfen.“

Michael Tong schließt sich anderen Branchenveteranen wie Chris Petrovic, Wei Wang und Dianne Schepers an, während FunPlus die Liste seiner globalen Führungskräfte weiter ausbaut. Als Chief Strategy Officer wird Tong seine Erfahrung auf die Leitung des strategischen Wachstums aus einer globalen Perspektive anwenden. Dabei wird der chinesische Markt der Schwerpunkt sein, was die Entwicklung und Geschäftstätigkeiten von FunPlus fördern wird.

In seiner beruflichen Laufbahn hat Tong das Spielgeschäft von Netease als Chief Operating Officer geleitet und als Vorstandsmitglied und Berater für mehrere Internet- und Gaming-Unternehmen wie z. B. Koolearn, Qunar.com und Netease gearbeitet.

Weitere Informationen zu FunPlus finden Sie auf http://www.FunPlus.com.

Über FunPlus

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen FunPlus ist ein hochkarätiger unabhängiger Spielentwickler und Publisher mit Hauptsitz in der Schweiz und Betriebstätigkeiten in Spanien, Schweden, Russland, den USA, Singapur, Japan und China. Als Organisation, welche die weltbesten kreativen Talente fördert und knapp 2000 Mitarbeiter beschäftigt, hat das Unternehmen Handyspiele entwickelt und herausgegeben, die in fast 70 Ländern auf Platz 1 gelangten. Dazu gehören State of Survival, King of Avalon und Guns of Glory. Zu den Studios von FunPlus gehören KingsGroup, Puzala, Seven Games und Imagendary Studios, die alle Teil eines wachsenden globalen Netzwerks von Entwicklern sind, die an einzigartigen Marken von wesentlichen Spielgattungen wie Strategie-, Puzzle- und Rollenspielen arbeiten.

Die FunPlus-Marke steht auch hinter FunPlus Phoenix (FPX), einer der weltweit erfolgreichsten E-Sport-Organisationen.

