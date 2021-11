FunPlus heißt Frauke Grabow als Personalleiterin für Europa willkommen

Mit mehr als zehn Jahren HR-Erfahrung in der Gaming-Branche wird Grabow die Stärkung der Präsenz von FunPlus in Europa unterstützen

FunPlus, ein führender unabhängiger Spielentwickler und Publisher, gewinnt mit dem Hinzukommen von Frauke Grabow als Personalleiterin für Europa ein weiteres Talent aus der Gaming-Industrie für seinen Hauptsitz in der Schweiz.

FunPlus Welcomes Frauke Grabow as Head of HR, Europe (Photo: Business Wire)

Grabow verfügt über umfassende internationale Erfahrung im Personalwesen in verschiedenen Branchen, darunter vor allem die letzten zehn Jahre im Gaming-Sektor mit langen Beschäftigungszeiten bei Behavior Interactive in Chile und zuletzt bei Innogames in Deutschland. Als Leiterin des gesamten Personalwesens des Unternehmens in westlichen Märkten wird Grabow sicherstellen, dass FunPlus weiterhin die besten Talente in der Computerspielbranche anlockt, fördert und bindet.

„Mit nahezu 2000 Mitarbeitern weltweit und einem schnell wachsenden Anteil davon in Europa ist das Personal die größte Stärke von FunPlus. Wir freuen uns sehr, dass Frauke Grabow zu uns kommt, damit wir sicherstellen können, dass FunPlus weiterhin die besten Talente anlockt und die Branchenstandards in Bezug auf ein positives und erfüllendes Arbeitsumfeld für alle setzt“, so Chris Petrovic, Chief Business Officer von FunPlus.

FunPlus hat im Jahr 2021 zahlreiche leitende Führungspositionen mit Neueinstellungen aus der Gaming-Branche besetzt, darunter Chris Petrovic als CBO zu Jahresbeginn (zuvor bei Zynga) und vor Kurzem Bob Slinn von Facebook Gaming sowie Eleanor Twilton Ben Youssef von Ubisoft.

Weitere Informationen zu FunPlus finden Sie auf http://www.FunPlus.com. Hier finden Sie einen Link zu diversen Aktivposten.

Über FunPlus

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen FunPlus ist ein hochkarätiger unabhängiger Spielentwickler und Publisher mit Hauptsitz in der Schweiz und Betriebstätigkeiten in China, Japan, Singapur, Spanien, Schweden, Russland und den USA.

Als Organisation, welche die weltbesten kreativen und vielfältigen Talente fördert und knapp 2000 Mitarbeiter beschäftigt, hat das Unternehmen Spiele entwickelt und herausgegeben, die in fast 70 Ländern auf Platz 1 gelangten, darunter „State of Survival“, „King of Avalon“ und „Guns of Glory“. Die Studios von FunPlus, zu denen KingsGroup, Puzala, Seven Games und Imagendary Studios gehören, fokussieren auf die Entwicklung einer einzigartigen Marke von innovativen Spielen für ein globales Publikum. Die FunPlus-Marke steht auch hinter FunPlus Phoenix (FPX), einer der weltweit erfolgreichsten E-Sport-Organisationen.

