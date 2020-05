Fusion für Telekomanbieter Sunrise und Salt kein Ziel

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Telekomanbieter Sunrise plant keinen Zusammenschluss mit dem Rivalen Salt.

"Das ist nichts, was für uns auf der Tagesordnung steht", sagte Sunrise-Chef Andre Krause am Dienstag. Zuvor hatten die beiden Unternehmen ein Gemeinschaftsunternehmen für ein glasfaserbasiertes Breitbandnetz in der Schweiz angekündigt. Um die bis zu drei Milliarden Franken Investitionen aufzubringen, soll ein Finanzinvestor hereingeholt werden. Sunrise und Salt wollen dabei die Mehrheit an dem Projekt behalten, sagte Krause.