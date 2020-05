Fusionswilliger TGV-Hersteller Alstom legt Zahlen vor

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Zughersteller Alstom will am Dienstag (10.30 Uhr) seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 (zum 31.3.) präsentieren. Konzernchef Henri Poupart-Lafarge dürfte auch zum Stand der geplanten Fusion mit der Zugsparte des kanadischen Bombardier -Konzerns Stellung nehmen. Dafür sind nach früheren Angaben 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro fällig. Eine zweite Blockade im wachsenden Bahntechnikgeschäft will die Pariser Mitte-Regierung sich nicht mehr bieten lassen. Alstom war an Bedenken der Brüsseler EU-Kommission mit dem Versuch gescheitert, mit der Zugsparte von Siemens zu fusionieren. Das hatte Politiker in Paris und Berlin heftig erzürnt/cb/DP/zb