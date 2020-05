Fußball-Bundesliga könnte auch noch im Juli spielen

München (Reuters) - Die Fußball-Bundesliga könnte ihre Saison falls nötig bis in den Juli hinein verlängern.

Das haben die 36 Vereine der 1. und 2. Liga auf einer Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag mit einer Enthaltung beschlossen. Der letzte der ausstehenden neun Spieltage ist für das letzte Wochenende im Juni angesetzt, doch könnten Infektionsfälle in den Vereinen den Spielplan ins Wanken bringen. Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden verpasst bereits die ersten beiden Spiele, nachdem das Gesundheitsamt die gesamte Mannschaft nach mehreren positiven Corona-Tests für zwei Wochen in Quarantäne geschickt hat. Viele Spielerverträge laufen allerdings am 30. Juni aus. Das Finale im DFB-Pokal war bereits für den 4. Juli angesetzt worden.

Die sportlichen Konsequenzen für den Fall, dass die Saison wegen der Pandemie doch vorzeitig beendet werden muss, ließen die Vereine zunächst offen. Ob es dann einen Meister - und vor allem Auf- und Absteiger - geben soll, ist stark umstritten. In den nächsten zwei Wochen soll eine Lösung verhandelt werden. Die DFL behält sich das Recht vor, Spiele in ein anderes Stadion zu verlegen, wenn am Spielort des gastgebenden Clubs nicht gespielt werden kann. Zuschauer sind ohnehin nicht zugelassen.

Auch sportlich zieht die Bundesliga Konsequenzen aus der Coronakrise: In den restlichen Spielen sollen fünf statt drei Spieler ausgewechselt werden können, allerdings nur zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten. Die internationalen Regelhüter des IFAB hatten den Weg dafür freigemacht. Trainer befürchten, dass einige Spieler wegen der Zwangspause ohne Training nicht fit genug sein könnten.