Fußball-Bundesliga startet mit maximal 25.000 Zuschauern

Berlin (Reuters) - Die Fußball-Bundesliga darf mit maximal 25.000 Zuschauern in den Stadien in die neue Saison starten.

Die Chefs der Staatskanzleien der Länder verständigten sich am Dienstag auf entsprechende Leitlinien für Veranstaltungen mit mehr als 5000 Gästen. "Oberhalb einer absoluten Zahl von 5000 Zuschauenden liegt die zulässige Auslastung bei maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch nicht mehr als insgesamt 25.000 Zuschauenden", heißt es in dem Reuters vorliegenden Beschluss. Die Bundesliga startet in die Saison 2021/22 am Wochenende des 13. und 14. August.

In dem Beschluss heißt es weiter, dass die Zahl der Zuschauer bei Veranstaltungen auf 5000 begrenzt ist, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt bei einem Wert von mehr als 35 liegt. Allerdings kündigten einige Bundesländer in dem Beschluss an, "aufgrund der konkreten eigenen Situation" den Rahmen der Vereinbarung nicht voll ausschöpfen zu wollen. So erklärte Bayern in einer Protokollnotiz mit Verweis auf die Delta-Variante und der erwarteten Reiserückkehrer, die Zuschauerzahl auf 35 Prozent eines Veranstaltungsortes oder maximal 20.000 zu begrenzen. Zudem gilt ein komplettes Alkoholverbot. Baden-Württemberg verweist in einer weiteren Protokollerklärung darauf, dass ab einer Inzidenz von über 50 eine Zulassung mit Zuschauern nicht erfolgen kann.