Fußball-Bundestrainer Löw hört nach EM vorzeitig auf

München (Reuters) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw gibt seinen Posten nach der Europameisterschaft im Juni/Juli auf.

Der 61-Jährige habe darum gebeten, seinen bis zur Weltmeisterschaft 2022 laufenden Vertrag vorzeitig zu beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Löw ist seit August 2006 Cheftrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 2014 feierte er mit dem Weltmeistertitel in Brasilien seinen größten Erfolg. Nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland und der 0:6-Schlappe in Spanien im Herbst wuchs aber die Kritik an Löw.

"Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. Er sei einer der größten Trainer im Weltfußball. Dass Löw seine Entscheidung frühzeitig bekanntgegeben habe, gebe dem Verband die Zeit, "mit Ruhe und Augenmaß seinen Nachfolger zu benennen". Löw erklärte, für die EM spüre er weiterhin "den unbedingten Willen sowie große Energie und Ehrgeiz". Das gelte auch für die Mannschaft.