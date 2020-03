FutureFuel meldet Sonderdividende

Das Chemieunternehmen FutureFuel Corp. (ISIN: US36116M1062, NYSE: FF) wird eine Sonderdividende in Höhe von 3 US-Dollar ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 17. April 2020 (Record date: 3. April 2020).

Aktuell schüttet der Konzern eine reguläre Quartalsdividende in Höhe von 0,06 US-Dollar aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies 0,24 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,72 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,47 Prozent (Stand: 23. März 2020). FutureFuel ist 2005 in Batesville, Arkansas, gegründet worden. Das Unternehmen erzielte im Fiskaljahr 2019 einen Umsatz von rund 205,23 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 291,02 Mio. US-Dollar). Die Aktie des Konzerns liegt seit Jahresbeginn 2020 an der Wall Street mit 21,55 Prozent im Minus und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 425,2 Mio. US-Dollar (Stand: 23. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de