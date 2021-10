G20: Kommunistische Partei demonstriert gegen Regierung Draghi

ROM (dpa-AFX) - Am ersten Tag des G20-Gipfels in Rom hat die italienische Kommunistische Partei gegen die Regierung von Mario Draghi demonstriert. Mehrere Hundert Menschen kamen am Samstagnachmittag auf die Piazza di San Giovanni in Laterano östlich des Kolosseums. In der Eröffnungsrede hieß es unter anderem, das System von Italiens Ministerpräsident Draghi sei nicht für Arbeiter gemacht.

Am Samstagvormittag hatten einige Dutzend Klima-Aktivisten eine Straße blockiert, die in Richtung des G20-Veranstaltungsortes im Stadtteil Eur im Süden Roms führt. Polizisten trugen die sitzenden Demonstranten von der Fahrbahn, wie auf Fotos zu sehen war. Später machten sich die Aktivisten in Richtung Zentrum auf. Bereits am Vortag hatte es kleinere, friedliche Protestaktionen gegeben.

Italien hat für den G20-Gipfel das Polizeiaufgebot in der Hauptstadt im Vorfeld erhöht. Fast 5300 zusätzliche Sicherheitskräfte waren in der Stadt. Das Militär sicherte mit etwa 2000 Soldaten wichtige Orte wie Bahnhöfe, Sehenswürdigkeiten, Botschaften und Ministerien./jon/DP/zb