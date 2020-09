G7-Außenminister verurteilen "bestätigte Vergiftung" Nawalnys

Washington (Reuters) - Die Außenminister der sieben größten Industriestaaten (G7) fordern von Russland Aufklärung im Fall des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny.

Dessen "bestätigte Vergiftung" werde "in schärfster Form" verurteilt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Dienstag vom US-Außenministerium veröffentlicht wurde. "Wir werden weiterhin aufmerksam verfolgen, wie Russland auf internationale Appelle reagiert, eine Erklärung für die schreckliche Vergiftung Herrn Nawalnys zu liefern." Die Vereinigten Staaten haben dieses Jahr den G7-Vorsitz inne.

Der Kreml-Kritiker wird in der Berliner Charité behandelt. Die Bundesregierung hatte in der vorigen Woche mitgeteilt, dass Nawalny zweifelsfrei mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei. Der Minister-Erklärung zufolge wurde die G7-Gruppe von Deutschland darüber unterrichtet, dass Nawalny das Opfer eines Anschlags sei. Nun müsse Russland ermitteln, wer dafür verantwortlich sei. Jeder Gebrauch chemischer Waffen sei inakzeptabel und verstoße gegen internationales Recht, betonten die Minister.