G7-Staaten rufen Iran zum Einlenken in Atomgesprächen auf

LIVERPOOL (dpa-AFX) - Die großen Industrienationen (G7) haben den Iran in den stockenden Gesprächen über das iranische Atomprogramm zum Einlenken aufgefordert. "Das ist die letzte Chance für den Iran, mit einer ernsthaften Lösung für diese Frage an den Verhandlungstisch zu kommen", sagte die britische Außenministerin Liz Truss als Gastgeberin eines Treffens der G7-Staaten in Liverpool am Sonntag. Man werde nicht zulassen, dass der Iran sich in die Lage versetze, eine Atombombe zu bauen. Zur G7-Runde gehören neben Großbritannien und Deutschland auch Frankreich, die USA, Italien, Japan und Kanada.

Bei den Atomgesprächen in Wien geht es darum, das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken und US-Sanktionen gegen die Islamische Republik aufzuheben. Damit soll das Atomabkommen von 2015 gerettet werden, das die Entwicklung von Nuklearwaffen im Iran verhindern soll.

Die neue grüne Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu am Samstag in Liverpool, das aktuelle Angebot der Iraner bedeute, dass man in den Verhandlungen um sechs Monate zurückfalle. Der Iran habe massiv Vertrauen verspielt./swe/DP/men