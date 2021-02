G7 verurteilen Militärputsch in Myanmar

London (Reuters) - Die sieben führenden Industriestaaten (G7) verurteilen den Militärputsch in Myanmar.

Die G7-Außenminister zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch besorgt über das Schicksal der festgenommenen Spitzenpolitiker wie der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint.

Die G7-Außenminister von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA sowie der EU-Außenbeauftragte erklärten, sie seien einig in ihrer Verurteilung des Putsches. "Wir rufen das Militär auf, sofort den Ausnahmezustand zu beenden, die Macht der demokratisch gewählte Regierung wiederherzustellen und die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren." Das Ergebnis der Parlamentswahl vom November müsse geachtet werden, und das Parlament müsse sich so rasch wie möglich konstituieren.

Das Militär hatte am Montag geputscht, just an dem Tag, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung hätte zusammenkommen sollen. Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte im November einen erdrutschartigen Wahlsieg errungen, den das Militär aber nicht anerkennt. Die Abstimmung war erst die zweite freie und faire Wahl seit dem Ende der direkten Militärherrschaft im Jahr 2011.