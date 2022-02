Galp Energia plant Dividendenanhebung

Der portugiesische Energiekonzern Galp Energia S.A. (ISIN: PTGAL0AM0009) gab am Montag eine Dividendenerhöhung bekannt. Den Aktionären soll eine Dividende in Höhe von insgesamt 0,50 Euro ausgeschüttet werden, eine Anhebung um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,35 Euro). Da bereits im September 2021 eine Zwischendividende in Höhe von 0,25 Euro ausgeschüttet wurde, beträgt die Schlussdividende 0,25 Euro. Die Hauptversammlung findet am 29. April 2022 statt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,97 Euro und unter Zugrundelegung der vorgeschlagenen Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,02 Prozent. Galp plant mit einer Dividende von 0,52 Euro für das Jahr 2022. Im September 2022 soll eine Zwischendividende über 0,26 Euro ausbezahlt werden. Galp Energia gab am Montag auch ein Aktienrückkaufprogramm über 150 Mio. Euro bekannt.

Galp Energia erwirtschaftete im vierten Quartal 2021 einen Ertrag auf bereinigter Basis in Höhe von 130 Mio. Euro nach 3 Mio. Euro im Jahr zuvor, wie ebenfalls berichtet wurde. Der Betriebsgewinn (EBITDA) auf bereinigter Basis betrug 644 Mio. Euro (Vorjahr: 420 Mio. Euro). Der Umsatz lag bei 4,64 Mrd. Euro nach 2,70 Mrd. Euro im Vorjahr.

Galp Energia mit Sitz in Lissabon wurde 1999 gegründet und beschäftigt rund 6.360 Mitarbeiter:innen. Der Konzern ist im Öl- und Gasgeschäft tätig.

Redaktion MyDividends.de