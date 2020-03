Galvanize wurde von unabhängigem Marktforschungsunternehmen zu einem Marktführer für Governance-, Risiko- und Compliance-Software ernannt

Galvanize, der führende Anbieter von SaaS-Lösungen für Enterprise Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC), freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen in „The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance Software, Q1 2020“ als Marktführer eingestuft wurde.

Galvanize erhielt die bestmöglichen Bewertungen in den Bereichen Risiko- und Kontrollmanagement, Dokumentenmanagement, Audit-Management und IT-Risikomanagement. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen eine Top-Platzierung im Bereich der erweiterten prädiktiven Analyse, die sich folgendermaßen beschreiben lässt: „im Vergleich zu anderen bewerteten Unternehmen überlegene Fähigkeiten, darunter in den Bereichen KI und ML zur Unterstützung der erweiterten Modellierung in Python und R, der erweiterten Anomalie-Erkennung und der kontinuierlichen Prüfung“.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bei dem strengen Bewertungssystem von Forrester als Marktführer eingestuft wurden“, so Dan Zitting, Chief Product & Strategy Officer von Galvanize. „Wir sind der Meinung, dass dieser Erfolg ein Beweis für unsere harte Arbeit ist. Wir verbinden unsere GRC-Plattformen so miteinander, dass ein End-to-End-System entsteht, das für stärkere IT-Sicherheit, Compliance und Absicherung sowie für stärkeres Risikomanagement Maßstäbe setzt.”

Der Bericht erwähnt die erfolgreiche Integration von ACL und Rsam, durch die ein kombinierter Industriekatalysator geschaffen wurde. Dem Bericht zufolge vereint die HighBond-Plattform, die den Zulassungsstatus FedRAMP Moderate erhalten hat, „die Fähigkeit von Rsam, Daten zu sammeln und zu operationalisieren, mit der leistungsstarken Analytik und der robotergestützten Prozessautomatisierung von ACL, wodurch GRC-Experten in die Lage versetzt werden, sich den digitalen Wandel zunutze zu machen“. Im Bericht heißt es weiter: „Ungeachtet des hohen Niveaus genießen es die Kunden, die Plattform selbst verwalten zu können. Sie schätzen «Client Partners». Dieses besondere Konzept des Anbieters für den Kundenerfolg vereinigt Leitlinien, Best Practices und den Zugang zu anderen Kunden, um ähnliche Probleme zu lösen“.

„Wir erleben gerade einen Wandel bei den einflussreichsten Unternehmen der Welt, die von Organisationen Werte fordern, die über den finanziellen Gewinn hinausgehen“, so Laurie Schultz, President und CEO von Galvanize. „Es ist sehr wirkungsvoll, dass Forrester uns als Marktführer eingestuft hat, da diese unsere Vision bestätigt: Wir möchten ein umfassendes GRC-Angebot schaffen, das auch die Leistungsträger von morgen unterstützt und das uns unserem Ziel näher bringt, die GRC-Branche zu konsolidieren und als Betriebssystem für aufmerksame Organisationen zu fungieren.“

Die Forrester Wave™ Berichte sind die umfangreichsten, detailliertesten Analysen der Branche. Sie stützen sich auf ein transparentes Verfahren, das sich aus Anbieterumfragen, Produktdemos und Kundenempfehlungen zusammensetzt, um die besten Anbieter auf dem Markt zu vergleichen. Diese jüngste Anerkennung baut auf einer Reihe von Branchenanerkennungen auf, die Galvanize von führenden Analystenhäusern erhalten hat. Das Unternehmen wurde im Dezember 2019 im Gartner Magic Quadrant für IT-Vendor-Risikomanagementtools und im Juli 2019 im Gartner Magic Quadrant für IT-Risikomanagement als Marktführer ausgezeichnet.

Der ungekürzte Bericht „The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance Software, Q1 2020“ steht bei Galvanize kostenlos zum Download bereit unter: https://info.wegalvanize.com/forrester-wave-grc-platforms-2020-report.html

Weitere Informationen über Galvanize und über die umfassende GRC-Plattform des Unternehmens finden Sie unter: wegalvanize.com.

Über Galvanize:

Galvanize entwickelt vielfach ausgezeichnete, cloud-basierte Software für die Bereiche IT-Sicherheit, Risikomanagement, Compliance und Audit für einige der weltweit größten Unternehmen. Unsere Aufgabe ist es, Einzelpersonen und ganze Organisationen über die integrierte HighBond-Software-Plattform zusammenzuschließen und zu stärken. Mit mehr als 6.300 Kundenorganisationen in 130 Ländern vernetzt Galvanize Teams in vielen Fortune-1000- und S&P-500-Unternehmen sowie in Hunderten von Regierungsorganisationen, Banken, Herstellern/Fertigungsunternehmen und Gesundheitsorganisationen. Gleichgültig, ob diese Experten Bedrohungen abwenden oder begrenzen, Risiken bewerten, Messungen von Kontrollen vornehmen, die Compliance überwachen oder die Auditsicherheit verbessern, HighBond automatisiert manuelle Aufgaben, führt unternehmensweite Daten zusammen und stellt sie über einfach zu nutzende Dashboards und Berichte zur Verfügung. Aber wir entwickeln nicht nur Technologien. Wir stellen auch Tools bereit, die die einzelnen Mitarbeiter dazu inspirieren, große Erfolge zu erreichen und innerhalb des Prozesses ausgezeichnete Arbeit zu leisten.

©2020 ACL Services Ltd. ACL, Galvanize, das Galvanize Logo, HighBond und das HighBond Logo sind Marken oder eingetragene Marken von ACL Services Ltd., firmierend unter dem Namen Galvanize. Alle weiteren Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

