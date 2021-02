GameStonk Take-Off Teil 2 - und NVIDIA, Booking Holdings, Plug Power

Replaced by the video

Nach der Kursverdoppelung zur Wochenmitte, steigen die Aktien von GameStop vorbörslich um weitere 75 Prozent. Stonks to the Moon, sehen wir auch bei den anderen Reddit-Aktien mit Koss etwa 90 Prozent und AMC vor Handelsstart 15 Prozent im Plus. Tech insgesamt wird ansonsten durch die weiter steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen belastet. Trotz der guten Ergebnisse und Aussichten von NVIDIA, geht es bei dem Wert rund 3 Prozent bergab. Mein Fazit der Woche: US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat den Elefanten im Raum nicht angesprochen und dadurch den Anstieg der Renditen angefacht. Wie die EZB, hätten Kommentare zur Schmerzgrenze bei langlaufenden Renditen geholfen.