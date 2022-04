GAMESTOP schon wieder außer Kontrolle!

Gamestop Corp. - WKN: A0HGDX - ISIN: US36467W1099 - Kurs: 166,580 $ (NYSE)

Nach sehr langer Zeit taucht heute früh doch tatsächlich die Gamestop-Aktie wieder einmal unter den am aktivsten gehandelten Aktien auf Tradegate auf. Da stellt sich mir sofort die Frage, was da los ist und beim Blick auf den Chart bekomme ich die Antwort. Die Aktie wird schon wieder gezockt und das schon seit Tagen. Eine Entwicklung, die hierzulande bis heute unbemerkt geblieben ist, zumindest größtenteils. Jetzt scheint jedoch auch die breite Masse von dem neuen Volatilitätssprung in Gamestop erfahren zu haben und möchte davon profitieren. Genau das sorgt letztlich dafür, dass die Aktie am frühen Freitag so aktiv gehandelt wird.

Das große Problem hierbei ist jedoch, dass die Rally wieder einmal völlig übertrieben ist. Zuletzt wurde ein Aktiensplit angekündigt, der die Aktie heute schon wieder um über 17 % ansteigen lässt. Eine irrationale Entwicklung. Gamestop ist weiterhin fundamental nicht zugreifen, dessen sollte man sich bewusst sein. Die Aktie ist ein wilder Spielball von Fans, Bashern, Social-Media-Einflüssen und einem weiterhin hohen Anteil Short Interest.

Trader versus Anleger!

Während sich Anleger weiterhin von dieser Aktie fernhalten, ist sie für kurzfristige Trader natürlich nicht uninteressant. Die hohe Volatilität kombiniert mit einem guten Handelsvolumen verspricht schnelle Gewinne, zumindest dann, wenn man auf der richtigen Seite unterwegs ist. Zu einem Kurs von fast 180 EUR würde ich jedoch nicht mehr kaufen wollen. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen extrem gut gelaufen und nähert sich jetzt dem entscheidenden Widerstandsbereich.

Jeder, der sich jetzt engagiert hat natürlich die Hoffnung, dass der Hype noch weiter vorangetrieben und vielleicht sogar der Widerstandsbereich um 200 EUR durchbrochen wird. Diese Entwicklung ist nicht unmöglich, ändert jedoch wenig an der grundlegenden Problematik. Das Kartenhaus kann jederzeit schnell zusammenfallen und dann sind problemlos Abgaben auf 115 EUR und sogar wieder bis in den Bereich von 70 EUR möglich. Ein erstes bärisches Signal gäbe es momentan beispielsweise unterhalb von ca. 142 EUR.

Gamestop Corp.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)