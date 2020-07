GAP - Und wieder ruft ein Gap

Gap Inc. - WKN: 863533 - ISIN: US3647601083 - Kurs: 11,170 $ (NYSE)

Der Bekleidungseinzelhändler Gap hat bereits seit vielen Jahren mit der wachsenden Online-Konkurrenz zu kämpfen. Wenn man so möchte, sind die Probleme also nicht neu, Corona hat sie nur noch einmal verschäft. Analysten gehen im laufenden Jahr davon aus, dass das Unternehmen tief in die roten Zahlen rutschen wird. Der Umsatz dürfgte auf 13,18 Mrd. USD einbrechen, unterm Strich erwarten die Experten ein Ergebnis von -2,52 USD je Aktie. Interessant ist der Ausblick auf 2021. Hier erwarten die Experten aktuell eine schnelle Erholung auf das Vor-Corona-Niveau von 0,93 USD je Aktie.

Wie bereits an dieser Stelle auch bei anderen Unternehmen geschrieben, halte ich diese Erwartung als viel zu optimistisch. Zunächst einmal wird man aber sehen müssen, wie 2020 verläuft. Die nächsten Quartalszahlen wird Gap am 20. August vorlegen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Aus chartttechnischer Sicht sieht man auch hier seit dem Märztief die von vielen Underperformern gewohnte dreiteilige Sequenz, also Erholung im März, Korrektur bis Mai und anschließend eine zweite Aufwärtswelle, die nun wieder korrigiert wird. Da die Aktie weiter unter dem EMA200 notiert, ist sie übergeordnet in einem intakten Abwärtstrend gefangen. Kurzfristig nimmt das Abwärtsmomentum wieder zu.

Passend zum Firmennamen könnte das Ende Juni gerissene Gap bei 10,49 USD nun zügig geschlossen werden. Darunter liegt in Form einer Aufwärtstrendlinie und des Ausbruchsniveaus zwischen 9,70 und 9,39 USD ein wichtiger Unterstützungsbereich, an dem sich wohl auch die weitere mittelfristige Ausrichtung entscheiden wird.

Solange die Aktie sich nicht deutlich über die Marke von 15,20 USD erholt, zeigt der Weg des geringeren Widerstands abwärts.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 16,38 13,18 15,00 Ergebnis je Aktie in USD 0,93 -2,52 0,94 KGV 12 - 12 Dividende je Aktie in USD 0,97 0,00 0,97 Dividendenrendite 8,68 % 0,00 % 8,68 % *e = erwartet

The-Gap-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)