Gap will die Dividende erhöhen

Der amerikanische Einzelhandelskonzern Gap Inc. (ISIN: US3647601083, NYSE: GPS) will die Dividende um 25 Prozent auf 15 US-Cents je Quartal anheben. Die nächste Zahlung erfolgt am 27. April 2022 (Record date ist der 6. April 2022).

Damit werden hochgerechnet auf das Gesamtjahr 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 14,34 US-Dollar (Stand: 24. Februar 2022)) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,18 Prozent. Die Bekleidungskette Gap hat ihren Hauptsitz in San Francisco und wurde 1969 gegründet. Die Firma hat mehrere Kernmarken wie Gap, Banana Republic, Old Navy oder auch Athleta. Es werden knapp 3.500 Läden weltweit betrieben. Im dritten Quartal (30. Oktober 2021) des Fiskaljahres 2021 wurden 3,94 Mrd. US-Dollar an Umsatz erzielt (Vorjahr: 3,99 Mrd. US-Dollar), wie am 23. November berichtet wurde. Der Verlust betrug 152 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 95 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,75 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,07 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. Februar 2022). Redaktion MyDividends.de