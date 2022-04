Gas-Verband schlägt Alarm - Müssen jetzt Speicher füllen und für Winter sparen

Berlin (Reuters) - Nach dem angekündigten Gas-Lieferstopp für Polen und Bulgarien schlägt die deutsche Gas-Wirtschaft Alarm.

"Wir müssen jetzt Gas sparen, damit wir im Winter genug haben", sagte der Chef des Verbandes "Zukunft Gas", Timm Kehler, am Mittwoch. "Wir müssen jetzt das Thema Effizienz in den Blick nehmen und die Gasspeicherbefüllung kurzfristig beschleunigen." Die Märkte hätten bereits mit Preissprüngen reagiert. Der Lieferstopp für Polen und Bulgarien zeige, dass die Lieferung tatsächlich zum Spielball des politischen Kalküls von Russland geworden seien. Offenbar wolle Russland die Speicher-Füllung für den nächsten Winter in den Mittelpunkt der Diskussion rücken und den Westen so herausfordern.