Gaseherstellers Air Liquide will Profitabilitatsziel schneller erreichen

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gaseherstellers Air Liquide setzt sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele. Im Zeitraum von 2021 bis 2025 soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis jährlich um 5 bis 6 Prozent zulegen, teilte der Linde-Konkurrent am Dienstag auf seinem Kapitalmarkt in Paris mit. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital soll ab 2023 mehr als 10 Prozent betragen. Bisher hatte das Unternehmen diesen Wert für 2023/24 angepeilt.

Um diese Ziele zu erreichen, will der Gasehersteller seine Kapitalausstattung optimieren und die operative Marge verbessern. Letztere soll sich von 2022 bis 2025 um 1,6 Prozentpunkte erhöhen. Dabei setzt das Unternehmen auf höhere Verkaufspreise, Verbesserung der Effizienz und ein aktives Management des Firmenportfolios.

Gleichzeitig will Air Liquide in diesen vier Jahren die Investitionen auf ein Rekordniveau von rund 16 Milliarden Euro anheben. Die Hälfte des Geldes soll in die Energiewende gesteckt werden. Das Unternehmen will seine Emission bis 2035 um ein Drittel reduzieren und bis 2050 klimaneutral sein.

Zukünftig will sich das Unternehmen auf die fünf Märkte Wasserstoffmobilität, Elektronik, Gesundheitswesen, Industriehandel und Hochtechnologien konzentrieren.

Insgesamt handele es sich bei den Zielen eher um eine beständige Fortentwicklung als um grundlegend Neues, erklärte Gunther Zechmann vom Analysehaus Bernstein in einer ersten Reaktion. Die Ziele erschienen realistisch. Die Aktien fielen am Vormittag dennoch um rund ein halbes Prozent./mne/nas/mis