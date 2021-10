Gasekonzern Linde hebt Gewinnprognose erneut an

München (Reuters) - Der weltgrößte Industriegase-Konzern Linde legt die Latte zum dritten Mal in diesem Jahr höher.

Der scheidende Vorstandschef Steve Angel stellte am Donnerstag ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis von 10,52 bis 10,62 Dollar je Aktie in Aussicht. Das entspricht 5,4 bis 5,5 Milliarden Dollar und wäre 28 bis 29 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Bisher hatte das amerikanisch-deutsche Unternehmen mit Verwaltungssitz in Guildford bei London mit 10,10 bis 10,30 Dollar je Aktie gerechnet. Im dritten Quartal lag der bereinigte operative Gewinn mit 1,81 Milliarden Dollar um 19 Prozent über Vorjahr. Der Umsatz kletterte um zwölf Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar.

"Das Linde-Team hat wieder einmal gezeigt, dass es in jedem Umfeld liefern kann", sagte Angel, der zum 1. März 2022 den Stab an Sanjiv Lamba übergibt. "Wir sind gut positioniert. Ich bin zuversichtlich, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen."