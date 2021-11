Gastgewerbe bleibt auch im September unter Vorkrisenniveau

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat sich auch im September nicht grundlegend vom Corona-Schock erholt. Die Umsätze lagen zwar über den Werten aus dem Vorjahr, aber auch weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Im Vergleich zum letzten pandemiefreien Monat Februar 2020 gingen die preisbereinigten Erlöse um 17,7 Prozent zurück. Kurzfristig verloren die Beherbergungsbetriebe nach der zwischenzeitlichen Sommererholung real 8,8 Prozent im Vergleich zum Ferienmonat August. In der Gastronomie blieben die Umsätze hingegen nahezu unverändert./ceb/DP/mis