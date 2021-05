Gastgewerbe im Aufwind - Von Vorkrisenniveau aber noch weit entfernt

Berlin (Reuters) - Im deutschen Gastgewerbe lief es trotz Lockdowns im März etwas besser.

Die Umsätze der stark von der Corona-Krise betroffenen Branche kletterten nominal um 4,5 Prozent und damit im Vormonatsgleich so stark wie seit August nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Binnen Jahresfrist lagen die Erlöse allerdings knapp 39 Prozent im Minus. Wie stark die Betriebe weiter unter dem Lockdown leiden, zeigt auch der Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland: Die - um die Zahl der Arbeitstage und jahreszeitliche Schwankungen bereinigten - Umsätze lagen im März gut zwei Drittel unter diesem Niveau.

In der Gastronomie fiel der Umsatz gegenüber März 2020 nominal um 28,4 Prozent, in der Hotellerie um gut 61 Prozent. Viele Restaurants können mit Außer-Haus- und Lieferservice Einbußen besser abpuffern als Beherbergungsbetriebe. Aber die Statistiker betonten auch: "Bei diesen Veränderungsraten ist zu berücksichtigen, dass das Gastgewerbe im März 2020 bereits erheblich von der Corona-Pandemie beeinträchtigt war und der erste Lockdown mit der weitgehenden Schließung von Hotels und Gastronomiebetrieben am 22. März 2020 in Kraft trat.

Im Zuge der sinkenden Corona-Infektionen und zunehmenden Impfungen planen viele Bundesländer Lockerungen für Tourismus und Außengastronomie. Der Branchenverband Dehoga sieht dennoch viele Betriebe am Rande der Existenz und fordert, dass zugesagte Staatshilfen schneller ankommen müssten.