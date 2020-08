Gastgewerbe mit Umsatzsprung im Juni - Plus von 63,5 Prozent

Berlin (Reuters) - Die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen hat Hotels und Gaststätten im Juni zu einem Umsatzsprung verholfen.

Das Gastgewerbe nahm 63,5 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Februar 2020 - dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland - fiel der Umsatz allerdings um 42,1 Prozent niedriger aus. Auch in der Halbjahresbilanz klafft ein großes Loch: Von Januar bis Juni fielen die Einnahmen um 38,4 Prozent geringer aus als im Vorjahreszeitraum.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht noch lange keine Rückkehr zur Normalität. Er beklagt aufgrund der Abstandsgebote und anderer Corona-Schutzmaßnahmen weiter massive Umsatzausfälle. Diskotheken und Clubs etwa dürfen nach wie vor nicht öffnen. Auch die Stadt- und Tagungshotellerie sowie Event-Caterer leiden, weil Kongresse, Messen und Veranstaltungen derzeit nicht stattfinden.