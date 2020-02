Gastgewerbe steigert Umsatz - 10. Wachstumsjahr in Folge

Berlin (Reuters) - Dank spürbarer Preiserhöhungen hat das deutsche Gastgewerbe 2019 das zehnte Jahr in Folge seinen Umsatz gesteigert.

Die Erlöse kletterten um drei Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Rechnet man Preissteigerungen heraus, lag das Plus bei 0,6 Prozent. Damit war die Inflation bei Gaststätten- und Beherbungsdienstleistungen im vorigen Jahr mit rund 2,5 Prozent deutlich höher als die gesamte Teuerungsrate bei Waren und Dienstleistungen von 1,4 Prozent. Die Branche profitiert seit längerem von der noch guten Konjunktur, der Job-Sicherheit und der damit verbundenen Kauflaune der Verbraucher.

Zudem boomt seit Jahren Tourismus in Deutschland. 2019 gab es das zehnte Jahr in Folge einen Übernachtungsrekord. Während Hoteliers und Pensionen ihren Umsatz nominal um 2,5 Prozent steigerten, ging es in der Gastronomie um 3,3 Prozent bergauf.