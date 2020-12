Gastgewerbe verliert schon vor November-Lockdown verstärkt Umsatz

Berlin (Reuters) - Im deutschen Gastgewerbe hat sich bereits vor dem jüngsten Lockdown der Umsatzeinbruch verschärft.

Die Hotels und Restaurants hatten im Oktober gut 27 Prozent weniger in der Kasse als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um steigende Preise betrug das Minus real sogar bei 31 Prozent. In den Sommer- und Ferienmonaten Juli, August und September lag das inflationsbereinigte Minus zwischen gut 20 und knapp 25 Prozent. Im Oktober und damit rund um die Herbstferien hatten Beherbergungsverbote in einzelnen Bundesländern das Geschäft der Branche belastet.

Seit dem November-Lockdown müssen Restaurants geschlossen bleiben und dürfen allenfalls Außer-Haus-Service oder Lieferdienste anbieten. Auch Hotels dürfen nicht für Touristen öffnen. Viele Betriebe kämpfen um die Existenz und können nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga nur mit staatlicher Hilfe überleben. Von September auf Oktober sank der Umsatz im Gastgewerbe um gut elf Prozent, in den ersten zehn Monaten insgesamt um fast ein Drittel. Bei den Hotels und Pensionen ging es dabei stärker bergab als in der Gastronomie. Wegen des Lockdowns im November und Dezember dürfte das Minus im Gesamtjahr 2020 noch deutlich größer ausfallen.