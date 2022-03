Gastgewerbe zum Jahresauftakt mit neuem Schwung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit etwas neuem Schwung ist das Gastgewerbe in Deutschland ins Jahr 2022 gestartet. Die um Saison- und Kalendereffekte bereinigten Umsätze waren im Januar dieses Jahres 9,7 Prozent höher als im Dezember 2021, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Den von coronabedingten Schutzmaßnahmen bestimmten Januar 2021 übertrafen die Betriebe sogar um mehr als das Doppelte. Hotels durften wieder Privatreisende unterbringen und Restaurants wieder in den eigenen Räumen Gäste bewirten. Gleichwohl blieben die Erlöse ein Drittel (35 Prozent preisbereinigt) unter dem Vorkrisen-Niveau./ceb/DP/mis