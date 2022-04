GATX zahlt seit dem Jahr 1919 eine Dividende

Die amerikanische Leasinggesellschaft GATX Corporation (ISIN: US3614481030, NYSE: GATX) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 52 US-Cents je Aktie an die Investoren. Ausgezahlt wird die nächste Quartalsdividende am 30. Juni 2022 (Record day: 15. Juni 2022). GATX zahlt bereits seit dem Jahr 1919 ununterbrochen eine Dividende.

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 2,08 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 109,78 US-Dollar (Stand: 22. April 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,89 Prozent. GATX zahlt bereits seit dem Jahr 1919 ununterbrochen eine Dividende.

Der Umsatz von GATX betrug im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 316,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 305,8 Mio. US-Dollar), wie am 20. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 75,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 36,5 Mio. US-Dollar).

GATX ist einer der größten Eigner privater Kesselwagen weltweit. Hauptsitz der 1898 gegründeten Gesellschaft ist Chicago. Das Kerngeschäft der Firmengruppe ist die Vermietung von Eisenbahnwaggons. Zu den Geschäftsbereichen gehören Rail North America, Rail International sowie Portfolio Management.

Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,9 Mrd. US-Dollar. Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau mit 5,37 Prozent im Plus (Stand: 22. April 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de