GBP: No-Deal-Brexit, Wirtschaftskrise – Analysten bescheinigen dem britischen Pfund eine düstere Zukunft

Auch an den Devisenmärkten herrscht, verursacht durch die Corona-Krise und alle weiteren bekannten Folgen, seit einigen Wochen Chaos. Der heutige Wochenauftakt ist größtenteils jedoch ruhig verlaufen, der Euro hat sich am Montag zunächst nur wenig bewegt. Produktionsdaten aus der deutschen Industrie sorgten nur kurz für eine Belastung.

Unter Druck steht jedoch das britische Pfund. Vor der nächsten Gesprächsrunde über ein Brexit-Anschlussabkommen hat der britische Premier Boris Johnson von der EU mehr Tempo und Entgegenkommen gefordert. Man müsse sich bis Mitte Oktober einigen, damit ein solcher Deal noch ratifiziert werden könne. Ansonsten werde es kein freies Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union geben, teilte Johnson am Sonntagabend in London mit.

Großbritannien nimmt Australien als Vorbild

Stattdessen setze London dann auf eine Vereinbarung mit der EU nach australischem Vorbild. Die EU hat mit dem fünften Kontinent bisher nur ein Rahmenabkommen, das unter anderem technische Hürden betrifft. Im Großen und Ganzen findet der Handel zwischen Europa und Australien auf Grundlage der Welthandelsorganisation WTO statt. Auf Großbritannien übertragen wäre das dann der gefürchtete No Deal und der zukünftige Handel zwischen der EU und Großbritannien wäre von Zöllen begleitet.

Noch schärfer im Ton war am Sonntag der britische Chef-Unterhändler David Frost: Er sei sich völlig einig mit Johnson, dass Großbritannien von einem No-Deal-Brexit nichts zu befürchten habe, sagte er der „Mail on Sunday“. „Ich glaube nicht, dass uns das in irgendeiner Weise Angst einjagt“, sagte Frost in einem Interview.

Viele Analysten sind da jedoch anderer Ansicht. „Sollten die Handelsverhandlungen völlig scheitern, wird der Handelsverkehr zwischen der EU und Großbritannien ab Neujahr mit Zöllen belegt. Das wird sich maßgeblich auf die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs auswirken, und das Pfund wird erheblich an Wert einbüßen“, sagte beispielsweise Kim Blindbæk, Devisenexperte bei der dänischen Sydbank.

Ein vernichtendes Urteil haben zuletzt auch Analysten der Bank of America für das Pfund ausgesprochen. Aus ihrer Sicht entwickle sich das Pfund zu einer Währung, die der Realität der britischen Wirtschaft immer mehr ähnele: klein, schrumpfend und mit wachsenden Defizit-Problemen. Von einer ehemaligen Weltleitwährung bekomme es immer mehr Ähnlichkeit mit einer Schwellenländerwährung und rückt in den Fokus der Aufmerksamkeit von risikobereiten Anlegern.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ninefotostudio/Shutterstock.com

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.