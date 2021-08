GDL-Vize: Entscheidung über weitere Streiks erst nächste Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat bekräftigt, erst in der kommenden Woche über mögliche weitere Streiks bei der Deutschen Bahn zu entscheiden. Man werde zunächst bewerten, wie der Bahn-Vorstand auf den ersten Streik reagiere, sagte der Vize-Vorsitzende der GDL, Norbert Quitter, am Donnerstag vor dem Frankfurter Hauptbahnhof. Dass die Eisenbahner nach dem Streik-Ende in der Nacht zum Freitag die Arbeit wieder aufnehmen, sei keine Frage. Man werde gemeinsam versuchen, das bevorstehende Wochenende für die Reisenden zu bewältigen.

Auch am zweiten Streiktag kam es bei der Deutschen Bahn zu zahlreichen Zugausfällen. Der Ausstand der GDL sollte bis in die Nacht zu Freitag dauern. Der Streik hatte im Güterverkehr am Dienstagabend begonnen und im Personenverkehr in der Nacht zum Mittwoch.