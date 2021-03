GDV - Schutzschirm für Warenkreditversicherung läuft Ende Juni aus

München (Reuters) - Der 30 Milliarden Euro schwere staatliche Schutzschirm für den Handel soll nicht über Ende Juni hinaus verlängert werden.

"Eine erneute Verlängerung wird von allen beteiligten Warenkreditversicherern nicht angestrebt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes GDV, Jörg Asmussen, am Mittwoch in Berlin. Das Ziel, die Lieferketten in der Corona-Pandemie nicht abreißen zu lassen, sei erreicht worden. Derzeit sei ein Kollaps der Lieferketten aber nicht mehr zu befürchten, auch wegen der staatlichen Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft, sagte Asmussen. Die Kreditversicherer hatten seit April 2020 einen Großteil ihrer Beitragseinnahmen an den Staat abgetreten, der dafür die Ausfallrisiken übernahm. Unter dem Strich machten sie damit Verlust.