Gea gewinnt Auftrag zum Bau von Protein-Großanlage in den USA

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mit dem Bau einer Protein-Anlage im US-Bundesstaat Nebraska hat der Maschinen- und Anlagenbauer Gea nach eigenen Angaben einen der größten Aufträge seiner Geschichte an Land gezogen. Der Auftragswert liege im deutlich oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen. Ende 2023 solle die neue Fabrik dann die Produktion aufnehmen.

Bei dem Auftragsgeber handelt es sich um den weltgrößten Anbieter von Enzym- und mikrobiellen Technologien mit Sitz in Dänemark namens Novozymes. Mit der Großanlage sollen pflanzenbasierte Proteine hergestellt werden, die zur Produktion pflanzlicher Lebensmittel benötigt werden./ngu/jha/