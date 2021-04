GEA lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA Group (ISIN: DE0006602006) wird an diesem Freitag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Die im MDAX gelistete Firma will für das Geschäftsjahr 2020 eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,85 Euro ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses in Höhe von 36,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,34 Prozent.

Der Umsatz sank im letzten Geschäftsjahr um 5 Prozent auf 4,64 Mrd. Euro, wie Anfang März berichtet wurde. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 11,1 Prozent auf 532 Mio. Euro. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 96,8 Mio. Euro. Im Vorjahr ergab sich wegen millionenschwerer Abschreibungen ein Verlust von 170,7 Mio. Euro.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet GEA eine leichte organische Steigerung des Umsatzes und ein EBITDA vor Restrukturierungsaufwand zwischen 530 und 580 Mio. Euro, wie bei Vorlage der Jahreszahlen weiter mitgeteilt wurde. Die Zahlen zum ersten Quartal 2021 werden am 11. Mai 2021 präsentiert.

Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte GEA 19.268 Mitarbeiter (Vorjahr: 20.075 Mitarbeiter).

