GEA zahlt trotz Verlust eine stabile Dividende

Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA Group (ISIN: DE0006602006) will für das Geschäftsjahr 2019 eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,85 Euro ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses in Höhe von 18,54 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,58 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 30. April 2020 statt.

GEA hatte bereits Ende Januar vorläufige Geschäftszahlen für 2019 veröffentlicht. Der Umsatz wuchs im letzten Geschäftsjahr um 1,1 Prozent auf 4,88 Mrd. Euro. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand reduzierte sich um 11,1 Prozent auf 479,2 Mio. Euro. Unter dem Strich ergab sich wegen millionenschwere Abschreibungen ein Verlust von 170,7 Mio. Euro nach einem Gewinn von 113,5 Mio. Euro im Jahr zuvor.

„Vor dem Hintergrund der aktuell nur sehr schwer abschätzbaren Auswirkungen durch Covid-19 haben wir uns dazu entschieden, einen Ausblick zu geben, der die zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlichsten Szenarien berücksichtigt. Dementsprechend erwarten wir eine leicht rückläufige Umsatzentwicklung. Aufgrund dieser nachteiligen Umsatzentwicklung gehen wir - auch unter Berücksichtigung der eingeleiteten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung - zum jetzigen Zeitpunkt von einem leichten Ergebnisrückgang aus“, so GEA-Chef Stefan Klebert.

Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte der im MDAX gelistete Konzern 20.075 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de