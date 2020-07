Gebrauchtwagenhändler Auto1 sammelt frisches Geld ein

Berlin (Reuters) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ("wirkaufendeinauto.de") hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 255 Millionen Euro eingesammelt.

Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen die Expansion der Retailmarke Autohero vorantreiben, wie Auto1 am Donnerstag mitteilte. Das 2012 gegründete Start-up ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. 2019 steigerte das Berliner Unternehmen seinen Umsatz nach eigenen Angaben um 21 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro und handelte mit 610.000 Fahrzeugen.

Die Finanzierungsrunde, die in Form von Wandelanleihen stattfand, sei von den Finanzinvestoren Farallon Capital Management und The Baupost Group angeführt worden, erklärte Auto1. Existierende Investoren wie der japanische Technologieinvestor Softbank hätten sich ebenfalls beteiligt. Zur Unternehmensbewertung schwiegen sich die Berliner aus. In der Vergangenheit wurde Auto1 mit 2,9 Milliarden Euro bewertet.

BÖRSENGANG "INTERESSANTE OPTION"

Auf die Frage, ob die Ausgabe von Wandelanleihen ein Zeichen für eine bevorstehenden Börsengang von Auto1 ist, sagte Firmenchef Christian Bertermann: "Heutzutage ist das eine interessante Option." Mit Autohero betreibt das Unternehmen ein Online-Autohaus für Gebrauchtwagen, bei wirkaufendeinauto.de können Autobesitzer ihr Fahrzeug online verkaufen.