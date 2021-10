Geduld gefragt! Diesen 3 Top-Aktien gebe ich mindestens 10 Jahre Zeit, um mich zu überzeugen

Geduld bei Top-Aktien und bei Wachstumsaktien ist natürlich wichtig. Alleine der Zins- und Zinseszinseffekt benötigt Zeit, um sein volles Potenzial zu entfalten. Gerade das Wachstum funktioniert exponentiell schließlich am besten und führt zu hohen Gesamtrenditen.

Insofern gibt es einige junge, dynamische Top-Aktien in meinem Depot, bei denen ich ein besonderes Maß an Geduld mitbringe. Sie könnten starke Akteure in ihrem jeweiligen Markt werden. Aber es benötigt vielleicht eine Menge Zeit. Riskieren wir einen Blick darauf, um welche Aktien es sich handelt. Sowie auch, wie die Märkte letztlich aussehen und wie groß sie sein könnten.

Top-Aktien, bei denen ich Geduld mitbringe: Redfin

Zwei Top-Aktien, bei denen Geduld ein wichtiges Stichwort ist, sind Redfin und Zillow. Warum ich auf beide in einem Beitrag hinweise? Ganz einfach: Es handelt sich hierbei um zwei Aktien, die ich für einen Basket-Ansatz ausgewählt habe. Das heißt, sie bedienen einen ähnlichen Markt und besitzen sogar ein ähnliches Geschäftsmodell. Aber: Ich investiere in beide Aktien, um die Marktchance zu sichern.

Redfin und Zillow sind dabei, den Markt der Immobilien und Maklerdienstleistungen zu digitalisieren. Grundsätzlich sind deren Ansätze leicht verschieden. Im Endeffekt ist es jedoch wichtig für die beiden Unternehmen, möglichst viele Hausverkäufe mit ihren digitalen Lösungen abzuwickeln. Beziehungsweise per iBuying selbst viele Häuser zu kaufen, instand zu setzen und mit Profit zu verkaufen.

Das ist ein Markt, der definitiv Geduld benötigt, in dem es mit Redfin und Zillow jedoch zwei Top-Aktien gibt. Natürlich mit einigen Baustellen. Beispielsweise dahin gehend, dass Zillow zur Abarbeitung der derzeitigen Immobilien im Portfolio auf das iBuying verzichtet. Aber: Trotzdem gibt es jede Menge Potenzial. Mit teuren Maklerdienstleistungen schreit der Immobilienmarkt geradezu danach, reformiert und digitalisiert zu werden. Deshalb bin ich geduldig, was die Chancen angeht, und gebe den beiden Aktien in meinem Depot mindestens zehn Jahre Zeit, um zu performen. Zumindest, wenn sich nichts wesentlich an der Investitionsthese verändert.

Lemonade : Erst im Aufbau!

Eine zweite Top-Aktie, bei der ich ebenfalls viel Geduld mitbringe, ist die von Lemonade. Hier sehe ich sogar im Moment erst eine spannende, langfristige Chance, die sich gerade so im Aufbau befindet. Mit einem Versicherungsprämienvolumen von 297 Mio. US-Dollar ist die operative Lage noch klein. Aber das kann definitiv noch werden!

Lemonade ist ebenfalls ein spannender, digitaler Akteur, der mithilfe von künstlicher Intelligenz und anderen Gadgets den Versicherungsmarkt aufrollen möchte. Und dabei ziemlich alleine in einem Markt ist, der ebenfalls von analogen Strukturen geprägt ist. Für mich ist das Marktpotenzial hier deshalb ebenfalls gigantisch. Aber: Es dürfte Zeit benötigen, bis sich aus Lemonade ein größerer Versicherungskonzern entwickelt.

Umsatzwachstum, operative Ergebnisse oder Nettogewinne? Alles noch Fehlanzeigen bei diesem kleinen Akteur, der außerdem gerade einmal auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,9 Mrd. US-Dollar kommt. Das ist jedoch Teil der Chance für mich und auf zehn Jahre glaube ich: Die Chance könnte gigantisch sein, weshalb ich auch bei dieser Top-Aktie Geduld mitbringe.

