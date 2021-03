Gegner von Armeniens Ministerpräsidenten stürmen Regierungsgebäude

Moskau (Reuters) - In Armenien haben Gegner des Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan ein Regierungsgebäude in der Hauptstadt Eriwan gestürmt. Die Demonstranten forderten den Rücktritt des der Regierungschefs, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Montag. Vergangene Woche hatte Paschinjan den Aufruf des Militärs zum Rückzug aus der Regierung zurückgewiesen und vor einem Putsch gewarnt. Der 45-Jährige steht seit dem Ende der Kämpfe mit Aserbaidschan um die Grenzregion Bergkarabach unter Druck. Der Konflikt endete Ende vergangenen Jahres mit einer Niederlage der Armenier.