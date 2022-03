Gelb und Blau aus Solidarität mit der Ukraine im US-Kongress

WASHINGTON (dpa-AFX) - Aus Solidarität mit der Ukraine haben einige US-Abgeordnete und andere Zuhörer während der Ansprache zur Lage der Nation die ukrainischen Farben Blau und Gelb getragen. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, trug am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Kongress eine Anstecknadel mit den Flaggen der USA und der Ukraine. Der Minderheitsführer der Republikaner in der Parlamentskammer, Kevin McCarthy, trug ein gelb-blaues Einstecktuch.

Andere Zuhörerinnen und Zuhörer der Rede von US-Präsident Joe Biden hatten Schals in den Nationalfarben der Ukraine, hielten kleine Papierflaggen oder trugen Blazer und Oberteil in Anlehnung an die Farben der Flagge. Bidens Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington war überschattet vom Krieg in der Ukraine. Die ukrainische Botschafterin Oksana Markarowa war Ehrengast von First Lady Jill Biden. Diese wiederum kam in einem Kleid ganz in Blau

- eine Sonnenblume zierte den Ärmel. Sonnenblumen gelten als Symbol

