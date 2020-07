Geld-Regen an der Wall Street

Meldungen zu einem möglichen COVID-19 Impfstoff von Moderna treiben die Wall Street in den Norden. Dementsprechend geht es am Mittwoch vor allem bei den Aktien der Unternehmen bergauf, die besonders schwer durch die Krise getroffen wurden. Was die Wirtschaft betrifft, sollten die anziehenden Infektionen in einigen US-Bundesstaaten die Wachstumserholung zwar belasten, aber zu keiner “Double-Dip-Rezession” führen, so eine Umfrage der Bank of America.