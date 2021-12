General Dynamics gibt konstante Dividende bekannt

Der amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics Corp. (ISIN: US3695501086, NYSE: GD) wird am 4. Februar 2022 eine Quartalsdividende von 1,19 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten (Record date ist der 14. Januar 2022), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet General Dynamics 4,76 US-Dollar je Anteilschein aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 189,45 US-Dollar (Stand: 1. Dezember 2021) eine derzeitige Dividendenrendite von 2,51 Prozent. Im März 2021 wurde die Dividende um 8,2 Prozent erhöht. Es war die 24. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Das Unternehmen mit Sitz in Reston, Virginia, ist 1952 gegründet worden und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Zu den Produkten gehören U-Boote, Flugzeuge oder auch Waffen und Satellitensysteme. Im dritten Quartal (3. Oktober) des Geschäftsjahres 2021 lag der Umsatz bei 9,57 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,43 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 860 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 834 Mio. US-Dollar), wie am 27. Oktober 2021 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 27,30 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 52,76 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Dezember 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de