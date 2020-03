General Dynamics weitet Aktienrückkauf aus und erhöht die Dividende das 23. Jahr in Folge

Der amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics Corp. (ISIN: US3695501086, NYSE: GD) weitet sein Aktienrückkaufprogramm um zusätzliche 10 Mio. Aktien aus, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Darüber hinaus wird der Konzern am 8. Mai 2020 eine Quartalsdividende von 1,10 US-Dollar je Aktie ausschütten (Record date: 10. April 2020). Dies ist eine Anhebung um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit wird die Dividende das 23. Jahr in Folge angehoben.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet General Dynamics 4,40 US-Dollar je Anteilschein aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 168,28 US-Dollar (Stand: 4. März 2020) eine derzeitige Dividendenrendite von 2,61 Prozent.

Das Unternehmen mit Sitz in Falls Church, Virginia, ist 1952 gegründet worden und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Zu den Produkten gehören U-Boote, Flugzeuge oder auch Waffen und Satellitensysteme. Im vierten Quartal des Jahres 2019 lag der Umsatz bei 10,77 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,38 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 1,02 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 909 Mio. US-Dollar), wie am 29. Januar 2020 berichtet wurde.

Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Anfang des Jahres mit 4,58 Prozent im Minus (Stand: 4. März 2020). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 48,7 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de