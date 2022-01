GENERAL ELECTRIC - Da geht was nach oben

Zum Angebot des Unternehmens zählen industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstungen, Beleuchtungsartikel, Lokomotiven und Zubehör für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Das Tochterunternehmen GE Capital bietet darüber hinaus Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden. Diese umfassen unter anderem Kreditkarten, Darlehen, Leasingoptionen und verschiedene Investmentlösungen. Derzeit plant das Unternehmen einen strukturellen Umbau, bei dem unter anderem das Biopharma-Geschäft an Danaher verkauft werden soll.

In den zurückliegenden Wochen rutschte der Aktienkurs aus der 2021er Seitwärtsrange unten heraus, die untere Range-Begrenzung bei 95,64 USD wurde gerissen. Solche Range-Brüche sind zunächst einmal charttechnisch negativ zu werten, weil man nicht zunächst keine Vorstellung hat, ob die komplett nach unten durchfallen. Es gibt nämlich durchaus bärische Range-Tops, Ranges können sich zu bärischen Wendeformationen entwickeln. Im vorliegenden Fall gelingt dem Aktienkurs das Rebreak zurück über 95,64 USD. Zudem kann in den zurückliegenden Handelstagen der rote EMA200 bei derzeit 99,06 USD zurückerobert werden. Bei 102,30 USD liegt eine mustertechnisch wichtige Clustermarke im Markt. Steigt General Electri auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 102,30 USD an, aktiviert das ein gutes Kaufsignal mit Ziel 115,29 USD.

General Electric Co.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)