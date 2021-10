General Electric hebt Prognose trotz Lieferketten-Problemen an

Chicago (Reuters) - General Electric (GE) hebt die Gewinnprognosen für das laufende Jahr trotz anhaltender Probleme mit dem Nachschub an Rohstoffen an.

Nachdem die Zahlen für das dritte Quartal besser ausfielen als gedacht, erwartet der Siemens-Erzrivale nun einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,80 und 2,10 Dollar, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Bisher hatte die Spanne zwischen 1,20 und 2,00 Dollar gelegen. Neben den "Herausforderungen" in der Lieferkette macht GE auch die unklare Gesetzeslage bei Windanlagen an Land zu schaffen. Hier droht dem Mischkonzern aus Boston Gegenwind, weil unklar ist, ob es nach dem Infrastruktur-Gesetz von US-Präsident Joe Biden langfristig noch Steuervergünstigungen für die Produktion von Windrädern geben wird.

Im dritten Quartal lag der bereinigte Gewinn von GE mit 57 Cent je Aktie höher als erwartet. Grund dafür war vor allem die rasche Erholung des Flugzeugtriebwerk-Geschäfts. Analysten hatten nach Refinitiv-Daten im Schnitt mit 43 Cent gerechnet. Der operative Mittelzufluss (Free Cash-flow) von GE soll in diesem Jahr zwischen 3,75 und 4,75 Milliarden Dollar liegen. Bisher hatte der Konzern 3,5 bis 5,0 Milliarden in Aussicht gestellt.