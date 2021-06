General Electric kündigt Dividende an

Der amerikanische Industriekonzern General Electric Co. (ISIN: US3696041033, NYSE: GE) wird am 26. Juli 2021 1 US-Cent als vierteljährliche Dividende an seine Investoren ausbezahlen. Ex-Dividenden Tag ist der 25. Juni 2021.

Im Oktober 2018 wurde eine Kürzung der Quartalsdividende von 12 US-Cents auf nur noch 1 US-Cent bekanntgegeben. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre damit 0,04 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 12,78 US-Dollar (Stand: 18. Juni 2021) 0,31 Prozent. Der traditionsreiche Konzern aus Fairfield in Connecticut zahlt seit dem Jahr 1899 eine Dividende an die Aktionäre. General Electric meldete am 27. April einen Umsatz von 17,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 19,49 Mrd. US-Dollar) für das erste Quartal 2021. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,87 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 6,16 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Auf der Hauptversammlung wurde am 4. Mai 2021 eine Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) im Verhältnis 1 zu 8 beschlossen. Am 26. Juni 2018 wurde das Unternehmen im Dow-Jones-Index durch die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance ersetzt. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 18,33 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 112,19 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Juni 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de